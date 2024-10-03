شهر ربيع الآخر أو ربيع الكلأ.. تعرف على سبب التسمية

شهر ربيع الآخر هو الشهر الرابع في ترتيب الأشهر الهجرية في التقويم الإسلامي للسنة الهجرية، في شهر ربيع الآخر لسنة 1446 هو عدد أيامه 30 يوم، ويوافق شهر ربيع الثاني الأشهر الميلادية : شهر أكتوبر وكذلك شهر نوفمبر.

موعد غرة شهر ربيع الآخر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، الموافق 2 من شهر أكتوبر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446، وتقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.

لماذا سُمى ربيع الآخر بهذا الاسم

جاء في ذلك روايات كثيرة أنه سُمِّي هذا الشهر بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة وقد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي يسبقه بالربيعين روايات كثيرة، من ذلك أن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول (ربيع رابع)؛ أي مُخْصِب.

وقيل بل سمي كذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر والشهر السابق له؛ لأن هذين الشهرين كانا يحلان في فصل الخريف الذي تسميه العرب ربيعًا، وتسمي الربيع صيفًا، والصيف قيظًا. والربيع عند العرب ربيعان:

ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر، أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه.

وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.