غدا غُرة ربيع الآخر.. دعاء النبي عند رؤية الهلال

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الجمعة هو غرة شهر ربيع الآخر لعام1446هـ، حيث يكون اليوم الخميس الموافق 3 من أكتوبر لعام 2024 ميلاديًا، هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا.

دعاء النبي عند رؤية الهلال

كان من هدية صلى الله عليه وسلم عند بداية شهر هجري جديد أن يقول:"اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي.

كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.



أدعية هلال شهر جديد

ويستحب أيضا الدعاء بـ:اللهم أنا نسألك خيره وخير مافيه ونعوذ بك من شره".

ويارب فى هذا الشهر اكتب لنا السداد والتوفيق وبارك فى أرزاقنا.

اللهم ارحم ميتنا واشف اللهم مريضنا .

اللهم ارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»

«رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ»

«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ» «فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

موعد غرة ربيع الآخر 1446 هجريًا

وقد استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، الموافق 2 من شهر أكتوبر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446، وتقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعية الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.