في حوارها الأخير مع عمرو الليثي.. جيهان السادات تكشف أسرارًا عن حرب أكتوبر

تعرض قناة الحياة على مدار ثلاثة أيام بدءا من غدٍ الجمعة والسبت والأحد في العاشرة مساءً، الحوار الأخير للسيدة الراحلة جيهان السادات مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، بمناسبة الذكرى ٥١ لحرب أكتوبر المجيدة وفي إطار الاحتفالات بعيد النصر.

ومن المقرر أن تكون الحلقة مليئة بالأسرار عن حياة الزعيم الراحل أنور السادات وكواليس تذاع للمرة الأولى، كما تكشف عن لحظة اتخاذه قرار الحرب، وتتحدث عن الرئيس السادات الإنسان وكيف كان رومانسيا معها، كما تكشف عن أسباب اغتياله، وأدق أسرار نصر أكتوبر، وأسرار حصوله على جائزة نوبل.

وتكشف حرم الرئيس الراحل، خلال الحلقات أسرارا جديدة عن هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر، والتى تضمنت نصر أكتوبر المجيد، مرورا بمبادرة السلام ومعاهدة كامب ديفيد، وكيف انسحب بموجبها آخر جندى إسرائيلى من سيناء، وتتحدث جيهان السادات عن الضغوط التى تعرض له الرئيس السادات حتى لا يقوم بتوقيع المعاهدة.

كذلك تتحدث عن الجانب الإنسانى فى حياة السادات وارتباطها به، منذ أن كان ضابطا صغيرا، وتروى قصة اللقاء الأول بينهما فى مدينة السويس، وكيف تم التعارف، وظروف زواجهما، ويتناول الحديث كواليس تذاع لأول مرة عن أنور السادات الإنسان والزوج، كما تتحدث عن حياتها بعد وفاة الرئيس السادات، وعن رؤيتها لمستقبل مصر.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الجمعة والسبت والاحد، ويذاع عبر شبكة قنوات الحياة.