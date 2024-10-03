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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

استشاري إرشاد أسري: التكنولوجيا والإنترنت تطبع الأطفال بفكر الغرب

الأطفال واستخدام
الأطفال واستخدام تطبيقات الإنترنت

 قالت الدكتورة وسام الخطيب، استشاري الإرشاد الأسري، إنّ انتشار تطبع الأطفال بفكر الغرب يعد سببًا رئيسيًا في التطور السريع، موضحة أنّ ظهور هذه الفئة كان نتيجة التكنولوجيا وتطبيقات الإنترنت والحياة السريعة، مما أدى إلى إجبار الأبناء على التطبع بفكر الغرب، كما أنّ غالبية التطبيقات والألعاب الإلكترونية باللغة الإنجليزية.

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تطبع بأفكار الغرب عبر التكنولوجيا:

 وأضافت «الخطيب»، خلال لقائها مع الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هناك فئة قليلة من الأطفال لا تجيد اللغة الإنجليزية ولكن يستطيعون اكتسابها من خلال التطبيقات والألعاب الإلكترونية باللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنّ المفاجأة تكمن في عدم قدرتهم على اكتساب اللغة بشكل صحيح ولكن دارج.

خطورة استخدام الأطفال للهواتف المحمولة:

 أكملت: «تم استضافة أحد الأطفال ووالديه لا يجيدون اللغة الإنجليزية ولم يعززوا دراسة اللغة الإنجليزية، ولكن يسمحوا للطفل باستخدام الهاتف المحمول باستمرار»، لافتة إلى أنّ الهاتف المحمول أصبح أداة لدى الطفل يرى العالم من خلالها، بالتالي بدأ الطفل يفقد لغته والتعلق باللغة الإنجليزية، ولكن لم تكتشف الأم ذلك إلا بعد تعرض ابنها للتنمر».

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