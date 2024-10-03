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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973 (شاهد)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

 كشف اللواء طارق البرقوقي، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال أكتوبر 1937، تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي في نصر أكتوبر 1973، مؤكدًا أن نكسة 1967 كانت بسبب إحدى الدول الكبرى، التي قالت جملة «ضبط النفس»، منوهًا أن مصر لم يكن لديها «دشم» طائرات، وتم تدمير الأسطول الجوي.

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حرب أكتوبر.. وصناعة التاريخ

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ندوة دينية لشباب الشرقية بعنوان "الدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر"

خطة الخداع الاستراتيجي:

 تابع اللواء طارق البرقوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، مع نهاد سمير وأحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: خطة الخداع الاستراتيجي كانت قائمة على «الصبر»، برغم التدريب المستمر للجنود والوصول لأعلى درجات الاستعداد.

 واستكمل اللواء طارق البرقوقي: كان دورنا إزالة القنابل من الصحراء ونسفها، منوهًا أن هناك أحد ضباط الاحتياط طلب «التبول»على القنابل قبل نسفها؛ للتحقير من قيمتها والاستشعار بالعظمة للجندي المصري.

ثغرة الدفرسوار كانت بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل:

 واختتم قائلًا: ثغرة الدفرسوار كانت بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل، من خلال طيران وأسلحة؛ بهدف مزيد من المفاوضات والسلام.

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