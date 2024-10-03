سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973 (شاهد)

كشف اللواء طارق البرقوقي، الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال أكتوبر 1937، تفاصيل خطة الخداع الاستراتيجي في نصر أكتوبر 1973، مؤكدًا أن نكسة 1967 كانت بسبب إحدى الدول الكبرى، التي قالت جملة «ضبط النفس»، منوهًا أن مصر لم يكن لديها «دشم» طائرات، وتم تدمير الأسطول الجوي.

خطة الخداع الاستراتيجي:

تابع اللواء طارق البرقوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، مع نهاد سمير وأحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: خطة الخداع الاستراتيجي كانت قائمة على «الصبر»، برغم التدريب المستمر للجنود والوصول لأعلى درجات الاستعداد.

واستكمل اللواء طارق البرقوقي: كان دورنا إزالة القنابل من الصحراء ونسفها، منوهًا أن هناك أحد ضباط الاحتياط طلب «التبول»على القنابل قبل نسفها؛ للتحقير من قيمتها والاستشعار بالعظمة للجندي المصري.

ثغرة الدفرسوار كانت بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل:

واختتم قائلًا: ثغرة الدفرسوار كانت بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل، من خلال طيران وأسلحة؛ بهدف مزيد من المفاوضات والسلام.