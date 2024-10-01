ندوة دينية لشباب الشرقية بعنوان «الدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة؛ اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان «الدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر».

وتم بث فاعليات الندوة ظهر اليوم عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

حاضر في الندوة الشيخ سعيد عبد الدايم عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة ومدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجان الفتوى ووحدة لم الشمل والمصالحات بالشرقية، وذلك بإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وتناولت الندوة الحديث عن: تجديد ذكرى نصر أكتوبر لانه يستحق الاحتفال ويجدد الانتماء للوطن، ومنزلة الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله، وعوامل النصر والإيمان بالله والثقة في نصر الله، وتربية النشئ على تعلم تاريخ بلادهم خاصة الانتصارات والبطولات، والدروس والعبر المستفادة من ذكرى حرب أكتوبر ومواجهة التحديات بقوة الإرادة والإيمان بالله.