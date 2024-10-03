«إكسترا نيوز» تسلط الضوء على التجارب الدولية في التحول إلى الدعم النقدي المشروط

قالت الإعلامية رغدة بكر، إن هناك العديد من دول العالم أقرت برنامج التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت «بكر» خلال تقديمها عرضًا عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أبرز تجارب برنامج التحول إلى الدعم النقدي يأتي من برازيل من خلال برنامج بولسا ليا، موضحة أن البرنامج طُبق بنجاح كبير واستهدف الملايين من الأسر الفقيرة.

انخفاض معدلات الفقر

ولفتت إلى أنه بفضل برنامج بولسا ليا أدى إلى انخفاض في معدلات الفقر وتحسن مستوى التعليم والصحة في البلاد، متابعة أن البرنامج حقق توازنًا بين دعم الأسر الفقيرة وضمان الاستثمار في التعليم والصحة مما أدى إلى تحسينات ملموسة على مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن الهند اعتمدت برنامجًا يهدف إلى تحويل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي يحول مباشرة إلى حسابات المستفدين البنكية، بهدف تقليل الفساد والحد من التسرب المالي وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بمعايير محددة للاختيار.

وأوضحت أن الإمارات اعتمدت نظام الدعم النقدي المشروط، كون أنه برنامجًا يهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض مع اشتراطات تهدف إلى تعزيز التعليم والصحة مع البرنامج، فضلا عن أن النظام يركز على توفير حوافز للالتزام بمتطلبات معينة، مثل تسجيل الأطفال في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية.

الدعم النقدي المشروط

وأكدت أن المملكة العربية السعودية نفذت نظام الدعم النقدي المشروط والذي عُرف باسم برنامج «حساب المواطن»، كون أنها مبادرة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الداخل المنخفض وحتى المتوسط، كون أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر من خلال تقديم مساعدات مالية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.