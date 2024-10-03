عاجل
عبوة حزب الله الناسفة توقع بقوات لواء غولاني جنوب لبنان
الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الحوار الوطني: "الدعم" قضية مجتمعية تهم 70 مليون مصري

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يولي الحوار الوطني اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري، وذلك لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجهت إدارة الحوار الوطني الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، مثمنة استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.

وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرارها في استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم ١٠ أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.

مواد متعلقة

"وراء الجبل" في نادي السينما الإفريقية بالهناجر هذا الموعد

إريكسون تقدم حلولاً مبتكرة في جيتكس 2024

وكيل الشيوخ يُهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

انتشال جثمان غريق الهانوفيل بعد ساعات معاناة للبحث عنه بمياه الإسكندرية

الجريدة الورقية