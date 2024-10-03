الحوار الوطني: "الدعم" قضية مجتمعية تهم 70 مليون مصري

يولي الحوار الوطني اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إيمانا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من ٧٠ مليون مصري، وذلك لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجهت إدارة الحوار الوطني الشكر للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تلك الثقة، مثمنة استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.

وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرارها في استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم ١٠ أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.