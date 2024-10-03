الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

رئيس جامعة عين شمس يشهد ماراثون رياضي 

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمه قطاع التعليم والطلاب إدارة النشاط الرياضي بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من آجل مصر. 

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى ان الرياضة ليست مجرد نشاط جسدي، بل هي أسلوب حياة يُعزز من الصحة النفسية والبدنية، ويُعزز من قيم التعاون والروح الجماعية.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن هذا الماراثون هو فرصة للطلاب لإظهار قدراتهم وللتنافس بروح رياضية، كما أنه يرسخ أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابي على المجتمع.

وقدم رئيس جامعة عين شمس الشكر  لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، وخص بالشكر قطاع التعليم والطلاب وحثهم جميعًا طلابا وعاملين على بذل أقصى جهدكم والاستمتاع بكل لحظة من هذه التجربة.

رياضات ماراثون جامعة عين شمس 

تضمن الماراثون عددا من الألعاب رياضية والكترونية وترفيهية ( Tag archery - كورف بول - airbadminton - تجديف الصالات الارجوميتر ). 

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