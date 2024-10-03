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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

وكيل الشيوخ يُهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ

 أرسل المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، ولوزير الدفاع والقوات المسلحة المصرية وجميع ضباط وجنود الجيش المصري، بمناسبة عيد القوات المسلحة والذكرى الـ51، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا بأنها حرب غيّرت مجري التاريخ وموازين القوى، ورسمت صورة مضيئة لتلاحم الشعب وقدرة وقوة وعزيمة القوات المسلحة.

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 وأضاف وكيل الشيوخ في يرقيته، أنه في ظل هذه التحديات التي تواجه الوطن وما يعصف بالمنطقة من توترات، ما أحوجنا اليوم إلى عبور جديد لآفاق المستقبل والاستقرار، ومما لاشك فيه بأنه وضح للجميع صدق رؤية وتوجهات الرئيس السيسي في دعم القوات المسلحة، على المستويات  القتاليه واللوجستية كافة،  حتى باتت ركيزة الاستقرار في المنطقة.


 

 وتابع أبوشقة، أنه ستظل 6 أكتوبر عيدًا للعزة والكرامة ورد الاعتبار، ومحفورًا في قلوب المصريين، وذمة التاريخ بحروف من نور.


 واختتم أبوشقة برقيته، بتوجيه تحيه وتقدير وإكبار للقوات المسلحة ولكل قائد وجندي مدافعًا مرابطًا بعيون ساهرة يقظة، حماية لأمن الوطن، وتحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، "منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".


 

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