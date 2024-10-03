هاني سري الدين رئيساً للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الوفدين ، هاني صلاح سرى الدين رئيساً، وكل من النائبان جمال عبد الحليم عبد الوهاب، النائب ياسر محمد زكي، بمنصبي الوكيلين، والنائب أكمل نجاني أمينا للسر، وذلك بالتزكية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب بعدما أعلن عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية.

وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية بواقع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة.