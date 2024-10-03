الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يشكر الدكتورة مايا مرسي على جهودها طوال الـ 8 سنوات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس،  وبحضور عضوات وأعضاء المجلس ، و ايمان خليفة الأمينة العامة للمجلس ، وذلك لمناقشة جهود المجلس خلال الفترة الماضية وخطة عمله القادمة.

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 قدم المستشار سناء خليل بالنيابة عن جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات خالص التهانى الى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس سابقا لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا انه منصب مستحق وبجدارة لتاريخها الحافل بالانجازات والنجاحات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة، كما قدم الشكر والتقدير لجهودها العظيمة خلال قيادتها المجلس على مدار ثمان سنوات متمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

 وقد تضمن الاجتماع مناقشة ما تم من جهود و إنجازات خلال الفترة الماضية، وخطة عمله القادمة،خاصة خلال حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

 

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