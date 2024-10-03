من الإلغاء إلى العودة.. التفاصيل الكاملة لأزمة رامي صبري والجامعة الصينية

تراجع المطرب رامي صبري، عن قرار اعتذاره لحفله بالجامعة الصينية، بعد تواصل الطلاب معه عبر السوشيال ميديا مطالبينه بإقامة الحفل.

وأعلن رامي صبري، عن إقامة الحفل في موعده، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال رامي صبري، عبر صفحته قائلًا : "علشان طلاب الجامعة اللي اهتموا وبعتولي مسجات كتير جدًا جدًا وده دليل على محبتهم وحبهم ليا وده أكيد هقابله بحب واحترام أكثر واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأني أكون موجود.. هكون موجود معاكم في حفل الجامعة الصينية".

سبب اعتذار رامي صبري عن حفل الجامعة الصينية

وكان اعتذر المطرب رامي صبري، عن حفل الجامعة الصينية، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب رامي صبري، عبر صفحته قائلًا : تنويه مهم لجميع منصات الموسيقى وشركات تنظيم الحفلات داخل مصر وخارجها، عند الإعلان عن حفل للفنان رامي صبري، بمشاركة أحد الفنانين شامل التذاكر، الدعوات، البانرات، إذا تم عدم الالتزام باستخدام الصور بالشكل الطبيعي باعتبار مكانة الفنان في الوطن العربي وأخذ الموافقة من إدارة أعمال الفنان بعكس العقد المتفق عليه سوف يتم إلغاء الحفل فوراً وعدم التعامل مرة أخرى مع الشركة المنظمة".

وتابع البيان الذي أصدره رامي صبري : "إذا تم استخدام صور الفنان رامي صبري مع أي فنان آخر في أي منصة إلكترونية سواء فنية أو إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق بحجمه وموافقته سوف يتم إيقاف التعامل نهائياً".

اعتذار الجامعة الصينية لـ رامي صبري

وكانت أصدرت الجامعة الصينية بيان اعتذار للمطرب رامي صبري، وجاء كالآتي : في ضوء ما تم نشره من النجم رامى صبري بشأن بوستر حفل استقبال الجامعة المصرية الصينية للعام ٢٠٢٤، تنوه الجامعة إلى إنها تحترم تعاقداتها وتكن كل الاحترام والتقدير لقيمة الفن وكل السادة الفنانين، وأن الجامعة غير مسؤولة عن أي سوء تفاهم يقلل من شأن أي فنان، وأن الجامعة ليس لها أي علاقة بما يتم نشره على صفحات غير رسمية وليست تابعه لهاويرجى العلم أن الصفحات الرسمية للجامعة.