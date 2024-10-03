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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية

د. بدر عبدالعاطي
د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيرته السلوفينية

تلقى السيد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٣ أكتوبر اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا السيدة "تانيا فايون".

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وأشاد الوزير عبدالعاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، وكذا على ضوء نتائج الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة الوزيرة السلوفينية لمصر في مايو الماضي، واللقاء الثنائي بين الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا.

كما تبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالوضع في لبنان ومستجدات الأحداث في غزة، حيث استعرض السيد وزير الخارجية رؤية مصر إزاء التصعيد الأخير وانعكاساته الخطيرة على المنطقة، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار عضويتها بمجلس الأمن، فضلا عن تثمين الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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