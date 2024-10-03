إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين.. تفاصيل

قرّرت الجهات المختصة إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين بضمان محل إقامتها على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك من خلال استعراض أجزاء حسّاسة من جسدها.

إخلاء سبيل الراقصة صوفيا لورين

وقال مينا ناجي محامي الراقصة والتيك توكر صوفيا لورين إنه تقدم بطلب لإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات وقرّرت المحكمة إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي على ذمة القضية.

ونفت الراقصة والتيك توكر الشهيرة صوفيا لورين أمام النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.

والتزمت الراقصة "صفاء.ا" وشهرتها "صوفيا لورين" طوال 7 ساعات مدة التحقيق بنفي الاتهامات المنسوبة إليها مرددة أنها لم تقم بالتحريض على الفجور أو بث مقاطع خادشة قائلة: "أنا رقاصة ودي طريقة لبسي والرقص شغلي ومش قصدي أحرض على حاجة".

كما قالت الراقصة صوفيا لورين إن مقاطع الفيديو التي تقوم بتصويرها وبثها عبر تطبيق تيك توك تهدف إلى جمع المشاهدات وزيادة الأرباح والأموال الناتجة من تلك المشاهدات مؤكدة: "أنا معملتش حاجة غلط ده شغلي".

وكشفت التحقيقات إن المتهمة صوفيا لورين ألقي القبض عليها فجرًا أمام كباريه داخل مركب نيلية بشارع جزيرة العرب بالمهندسين وذكرت في التحقيقات أنها عندما ألقي القبض عليها كانت متوجهة لعملها: "عندي نمرة في الكباريه" ، وأضافت أنها فوجئت بـ10 أشخاص يلقون القبض عليها وتم اقتيادها إلى مباحث الآداب ثم ترحيلها للنيابة العام