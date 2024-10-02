تحويل المخلفات إلى كنوز.. دور الزراعة في الحفاظ على البيئة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين جميع الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارتَي الزراعة والبيئة، للحفاظ على البيئة ودعم المشاريع التي تعتمد على المصادر النظيفة لتقليل التلوث البيئي.

التلوث البيئي

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "من أجل بيئة نظيفة" التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات وزارة الزراعة.

وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تدعم الفلاح المصري من خلال تحديث الجمعيات الزراعية وتعميق دورها، مع تكثيف الإرشاد الزراعي والندوات لتوصيل المعلومات الفنية للمزارعين، وخاصة في مجالات إعادة تدوير المخلفات لتحقيق عائد اقتصادي وزيادة الدخل.

وأوضح أن إعادة تدوير المخلفات لها تأثير إيجابي مزدوج على الزراعة، من خلال تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية والحد من التلوث البيئي، مما يعزز الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأضاف أن إعادة تدوير المخلفات وسيلة فعالة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى آثارها الإيجابية في تحسين جودة التربة من خلال إنتاج الكمبوست، الذي يزيد من محتوى المواد العضوية في التربة، مما يحسن قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية الضارة.

ولفت إلى أن الوزارة توفر البيئات المخصصة لتحويل المخلفات العضوية إلى كمبوست، لمساعدة الراغبين في تنفيذ مثل هذه المشاريع. كما أشار إلى أن هذه العمليات تساهم في تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة على مشاريع لتقليل نوبات تلوث الهواء والسحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز.

وأوضح أن إعادة تدوير المخلفات يساهم أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة، مما يحقق زراعة مستدامة تعتمد على تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد، مما يعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

وأكد أن جهود الوزارة تشمل استنباط أصناف قصيرة العمر وتطوير أساليب الري والزراعة، كما تستهدف تقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي، مع إرسال رسائل تنبيهية للمزارعين عن تأثيرات هذه التغيرات.

وأشار الوزير إلى تجارب دول ناجحة في الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية.