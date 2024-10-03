موعد مباراة تشيلسي وجينت اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقناة الناقلة

يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفه جينت البلجيكي في المباراة المرتقبة التي ستقام بين الفريقين اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

يخوض فريق تشيلسي المباراة بقيادة المدير الفني إينزو ماريسكا بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يبحث البلوز على انطلاقة قوية في بداية مشواره بالبطولة من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

على الجانب الأخر يبحث فريق جينت عن الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة خارج ملعبه، حيث سيواجه الفريق البلجيكي صعوبة في التغلب على تشيلسي الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة تشيلسي وجينت والقناة الناقلة.

ومن المقرر أن ستذاع مباراة تشيلسي ضد جينت عبر قناة beIN Sports HD 9 الحاصلة على حقوق نقل دوري المؤتمر الأوروبي، كما تم تكليف المعلق محمد بركات بمهمة الوصف والتعليق على اللقاء.

وستنطلق صافرة بدء مباراة تشيلسي وجينت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11 بتوقيت أبو ظبي.