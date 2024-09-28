سوبر بالمر يقود تشيلسي لفوز كبير على حساب برايتون

وسط تألق كبير لنجمه كول بالمر بأربعة أهداف تاريخية نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز كبير على منافسه برايتون في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الأنجليزي الممتاز .

فرض نجم منتخب انجلترا وتشيلسي كول بالمر نفسه نجما فوق العادة للمباراة بعدما نجح في تسجيل أربعة اهداف ( سوبر هاتريك ) ليقود تشيلسي إلى الفوز الذي رفع رصيد البلوز إلى ١٣ نقطة بينما تجمد رصيد برايتون عند تسع نقاط .

اهداف المباراة كلها جاءت في الشوط الاول حيث تقدم روتر لبرايتون في الدقيقة السابعة وتعادل كول بالمر لتشيلسي في الدقيقة ٢١ وأضاف بالمر هدفين متتاليين في الدقيقتين ٢٨ و ٣٢ من ركلة جزاء ومن ركلة حرة مباشرة رائعة ليعود برايتون ويضيق الفارق عن طريق باليبا الا ان كول بالمر أنهى الشوط الاول بالهدف الرابع لتشيلسي الذي أنهى المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

يذكر ان هذه هي الهزيمة الاولى لفريق برايتون في الدوري الانجليزي هذا الموسم .