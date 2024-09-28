تشكيل تشيلسي أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مباراة تشيلسي وبرايتون في تمام الخامسة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السادسة من البريميرليج.

تشكيل تشيلسي أمام برايتون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، كول بالمر

الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي، كل من: يورجينسن، ديساسي، توسين، فيجا، لافيا، نيتو، مودريك، فيليكس ونكونكو.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، أكثر بنقطة من السابع برايتون.