وكيل صحة الدقهلية يطلق إشارة البدء لفعاليات الدورة التدريبية لاعداد القيادات المستقبلية

دشن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية لاعداد القيادات المستقبلية من مختلف المستشفيات بالدقهلية والتى تنظمها إدارة الطب العلاجى وتستمر لمدة شهرين.



وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدورة تهدف لاعداد ورفع المستوي الإداري لنواب مديرين المستشفيات الحاليين بالإضافة إلى قيادات مستقبلية من الصف الثانى للتحول من النظام الإداري النمطي الي منظومة الأدارة الحديثة المرنة.

بدوره أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أن الدورة تأتى بمشاركة نحو 70 من كوادر المهن الطبية من جميع المستشفيات وتتضمن محاضرات فنية مختلفة تقدم من ادارات الطب العلاجي حول دور المدير في متابعة اقسام المستشفي المختلفة وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوي ومؤشرات الاداء .

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى، إلى أن الورشة التدريبية تشتملعلى حلقات نقاشية حول لوائح وقوانين العمل بالمستشفيات وحوكمة ولائحة منظومة المخازن الحكومية. وقوانين المناقصات والمزايدات والتعاقدات المختلفة. علاوة على إبرام عقود الصيانة .

وأضاف وكيل المديرية للطب العلاجى، أن فعاليات الدورة، تنطوى على شرح طريقة التعامل مع منظومة الشراء الموحد واداريات توفير المستلزمات والأدوية والاحتياجات الخاصة بالمستلزمات.