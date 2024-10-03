النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي أمس الأربعاء الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، بأعضاء إدارة التفتيش القضائي، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قادة النيابة العامة.

وفي مستهل اللقاء، ألقى المستشار النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لأعضاء إدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من مجهودات خلال العام القضائي المنصرم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى العمل الفني والإداري بمختلف النيابات.

استعرض المستشار مدير التفتيش القضائي، ما حققته الإدارة من نجاحاتٍ في مجالات التفتيش الفني والميداني، والتدريب والمرافعة، فضلًا عن دورها الفعال في تحقيق الارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة؛ بما يُسهم في حسن سير منظومة العدالة.