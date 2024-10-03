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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مدبولي يُهنئ السيسي بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصريّ بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل هذا الوطن، وأن الاحتفال بذكرى هذه الانتصارات العظيمة يأتي لاستلهام روح العزيمة والتحدي لمواصلة بذل كل غال ونفيس؛ من أجل مصرنا الغالية، والحفاظ على أمنها واستقرارها ، والمضي بخطى جادة في مسيرة التنمية التي تشمل كل شبر من أرضها المقدسة.

وفي برقيته، عاهد رئيس مجلس الوزراء فخامة السيد الرئيس على مواصلة بذل الحكومة، بكل وزاراتها وأجهزتها، كل الجهود الممكنة لتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى الخالدة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.

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