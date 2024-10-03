سيميوني يؤكد تحمله مسؤولية هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بنفيكا

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الأسباني عن اسفه الشديد لجمهور اتلتيكو مدريد بعد الخسارة التاريخية التي لحقت بالفريق الأسباني امام بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لالوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أوربا.

وتعد الهزيمة بأربعة أهداف مقابل لاشىء هي احد أسوأ الهزائم التي لقيها اتلتيكو مدريد منذ أن تولى تدريب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني كما وصف أداء اتلتيكو مدريد بالاسوا تحت قيادة سيميوني .

المدير الفني الارجنتيني دييجو سيميوني اكد في تصريحات لصحيفة الماركا الاسبانية انه يتحمل المسئولية عن الخسارة التاريخية قائلا : اتحمل كامل المسئولية عن تلك الهزيمة فلقد حاولت تطبيق بعض الأفكار لكن الأمور لم تجري كما خططت لها حيث تأخرنا في النتيجة بشكل مبكر ولم ننجح في استعادة توازنا .

وأضاف دييجو سيميوني : دائما احاول ان أبدو ايجابيا في المواقف الصعبة واراها فرصة طيبة لتصحيح أوضاع الفريق قبل الدخول في مشاكل أعمق وأصعب

وقال دييجو سيميوني: من بداية الموسم نقدم عملا متميزا وجينا وخسارة مباراة او ادائها بشكل غير مرض امر موجود في كرة القدم وجزء من اللعبة التي نلعبها . كل التهنئة لمنافسينا استحقوا الفوز عن جدارة واستغلوا كا خطأ وقعنا فيه وكانوا رائعين للغاية في كل مكان في الملعب .

يذكر ان اتلتيكو مدريد قد فاز في مباراته الاولى امام لييبزيج الالماني بهدفين مقابل هدف .