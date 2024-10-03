أنشيلوتي: كنا سيئين في كل شىء ولابد من العودة سريعا

كشف كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني عن استيائه الشديد من أداء فريقه امام فريق ليل الفرنسي في مباراتهما ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوربا والتي جمعت الفريقين مساء الاربعاء على ملعب ليل وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف مقابل لاشىء .

وتعد هزيمة ريال مدريد هي الأولى له منذ ٣٧ مباراة في كل المسابقات كما انها الهزيمة الاولى لريال مدريد في دوري أبطال أوربا منذ مايو ٢٠٢٣ .

وقال كارلو انشيلوتي تعليقا على المباراة امام ليل الفرنسي : هذه المباراة من الصعب تحليل احداثها فلقد كان فريقنا سيئا في كل شىء داخل الملعب . لم نخلق فرصا حقيقية واستحواذنا على الكرة كان ضعيفا لم يكن لدينا افكار داخل الملعب ومهاجمينا ظهروا عاجزين امام التكتل الدفاعي وهذا سيمثل مشكلة في المباريات القادمة لان المهاجمين حالتهم لا تكون في افضل حالة عندما يكون الارتداد الهجومي بطيئا .

وأضاف كارلو انشيلوتي : لقد كاتا مباراة سيئة وقدمنا عرضا سيئا و صورتنا لم تكن مناسبة وعلينا استعادة مستوانا بسرعة .

واختتم كارلو انشيلوتي تصريحاته قائلا : الهزيمة أمام اتلتيكو مدريد في يناير الماضي كانت بداية لمشوار من الانتصارات والبطولات ووضعتنا على الطريق الصحيح واتمنى ان تكون هذه الهزيمة مماثلة .