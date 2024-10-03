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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زاخاروفا: إعلان إسرائيل غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها لن يخدم قضية السلام

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، إن إعلان إسرائيل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها حق سيادي للبلاد، لكنه لن يخدم قضية السلام.

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وبحسب روسيا اليوم، أوضحت زاخاروفا ، إن هذا الإعلان حق سيادي لإسرائيل، لكن هذه الخطوة "لن تساعد قضية السلام"، مضيفة"إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي وعجز الأمم المتحدة عن إعلاء صوتها، فهي واشنطن التي منعت تبني أكثر من مشروع قرار لمجلس الأمن وأحبطت مرة أخرى الجهود الدبلوماسية بتصرفاتها".

وبالامس،  أعلنت تل أبيب الأمين العام للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها" في إسرائيل ومنع دخوله إلى البلاد، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة"، وذلك بعد تعليق صدر عن غوتيريش في أعقاب الضربة الصاروخية الإيرانية لإسرائيل، لم يتضمن إدانة لهذه الضربة.

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