الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا تفرض قيودًا مؤقتة على رحلاتها في الشرق الأوسط

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، أن روسيا تدين أعمال العنف في الشرق الأوسط الذي بدأ يتدهور بشكل كبير وتدعو إلى ضبط النفس.

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وأضاف "الكرملين" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تفرض قيودًا مؤقتة على رحلاتها في الشرق الأوسط جراء التصعيد الراهن بالمنطقة.

 

وتابع، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط لتهدئة حدة التصعيد.

سفير روسيا لدى إسرائيل: ندعو لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورا

دعا سفير روسيا لدى إسرائيل، لإنهاء العمليات القتالية في المنطقة فورا ووقف انتهاك سلامة وسيادة الدول المجاورة.

وأضاف السفير الروسي، أنه "حان الوقت للانخراط في بحث حقيقي عن حل سياسي للخروج من هذا الوضع الخطير"، مشيرا إلى أن إجراءات الولايات المتحدة تؤكد عدم رغبتها في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنه إذا كان للاحتلال الإسرائيلي أي ردود على العملية فإن ردنا القادم سيكون أكثر شدة.

وأضاف وزير الخارجية، أن طهران حذرت واشنطن بعد الهجوم من التدخل مؤكدا أن إيران ستتعامل بقوة مع أي تدخل لدعم الكيان، مشيرا إلى أن أي دولة تسمح لأعدائنا باستخدام أجوائها ضدنا ستتحمل المسؤولية.

 

وتابع الوزير: “سياستنا دعم المقاومة بشكل شامل ستتواصل”.

 

الخارجية الروسية: واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن التطورات في الشرق الأوسط

 

حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة المسئولية عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات إعلامية تعليقا على التصعيد الحالي في المنطقة-: "متأكدة من أن كل ما نشهده يقع تحت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة، التي ادعت أن لها الحق الوحيد في فعل "الأمر الجيد" في هذه المنطقة" (على حد وصفها).

 

وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن الليلة الماضية هجوما صاروخيا باليستيا ضد إسرائيل ردا على مقتل كبار قادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وقالت طهران إن 90٪ من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بنجاح. وبدورها، قالت إسرائيل إن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على البلاد، تم اعتراض معظمها.

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