القومي للإعاقة يشارك في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور بعدد من الفاعليات

يشارك المجلس القومي للإعاقة من خلال جناح مخصص له في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور، الذي تم افتتاحه صباح اليوم مكتبة مصر العامة، من قبل د. جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وجاء ذلك بحضور د. أحمد أمان نائب رئيس مكتبات مصر العامة، وأحمد صبرى الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، ومن جانب المجلس رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس وائل همام من إدارة التخطيط والمشروعات بالمجلس، ومحمد شوقي منسق إصدارات ومطبوعات المجلس.

تفاصيل مشاركة القومي للإعاقة في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور

ووجهت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة المجلس في هذا المعرض لتشتمل على عرض مادة فيلمية تعريفية بدور المجلس وسياساته وتقنية ديزي الرقمية، بالإضافة إلى المطبوعات والإصدارات المتنوعة الصادرة عنه والتي تتضمن أهداف التنمية المستدامة والتعريف بأنواع الإعاقة، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.

كما يشارك المجلس من خلال جناحه بالمعرض بورش حكي تفاعلية دامجة، وورشة بعنوان "اختار دورك" تعتمد على استخدام منهج السايكودراما، بالإضافة إلى إقامة حلقة نقاشية عن دور الذكاء الاصطناعى فى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه يتم إشراك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة البحيرة في جناح المجلس بالمعرض، وعرض منتجاتهم التي تم تصنيعها بواسطة أيدي ذوي الإعاقة.