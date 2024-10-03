الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

القومي للإعاقة يشارك في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور بعدد من الفاعليات

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك المجلس القومي للإعاقة من خلال جناح مخصص له في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور، الذي تم افتتاحه صباح اليوم مكتبة مصر العامة، من قبل د. جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، وجاء ذلك بحضور د. أحمد أمان نائب رئيس مكتبات مصر العامة، وأحمد صبرى الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، ومن جانب المجلس رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس وائل همام من إدارة التخطيط والمشروعات بالمجلس، ومحمد شوقي منسق إصدارات ومطبوعات المجلس.

txt

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الرد على إيران قريبًا ومؤلمًا

تفاصيل مشاركة القومي للإعاقة في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور 

ووجهت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة المجلس في هذا المعرض لتشتمل على عرض مادة فيلمية تعريفية بدور المجلس وسياساته وتقنية ديزي الرقمية، بالإضافة إلى المطبوعات والإصدارات المتنوعة الصادرة عنه والتي تتضمن أهداف التنمية المستدامة والتعريف بأنواع الإعاقة، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.

كما يشارك المجلس من خلال جناحه بالمعرض بورش حكي تفاعلية دامجة، وورشة بعنوان "اختار دورك" تعتمد على استخدام منهج السايكودراما، بالإضافة إلى إقامة حلقة نقاشية عن دور الذكاء الاصطناعى فى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه يتم إشراك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بمحافظة البحيرة في جناح المجلس بالمعرض، وعرض منتجاتهم التي تم تصنيعها بواسطة أيدي ذوي الإعاقة.

مواد متعلقة

طلاق أم خالد من زوجها محمد.. اعرف السبب الحقيقي وراء الانفصال (تفاصيل)

إيمان كريم: الملتقى الدولي لمكتسبات ذوي الإعاقة يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

"القومي للإعاقة" و"البيت الروسي" يفتتحان الملتقى الدولي لـ"مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"

بعد منعه من العرض.. الشركة المنتجة لـ"أوراق التاروت" تفجر مفاجأة عن مشاركة علي غزلان (تفاصيل)

شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بهدایا مميزة.. القصة وراء "تحدي الرقص"؟

"القومي للإعاقة" و "حياة كريمة" يحتفلان باليوم الدولي للغات الإشارة بحضور محافظ القاهرة

بالمرض والموت.. العثور على سحر مدفون للاعب مؤمن زكريا في مقابر مجدي عبد الغني (ما القصة؟)

اعتزال نشوى مصطفى التمثيل نهائيًا.. في هذا الموعد (ما السبب الحقيقي؟)
الجريدة الورقية