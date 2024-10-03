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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الرد على إيران قريبًا ومؤلمًا

مندوب اسرائيل بالامم
مندوب اسرائيل بالامم المتحدة

أشار داني دانون ، مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، إن مجلس الحرب في إسرائيل لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هجوم إيران وهو يدرس خيارات الرد، مؤكدا أن "الرد سيحدث قريبا وسيكون قويا ومؤلما.

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وبحسب "روسيا اليوم"، قال دانون، لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن "الإيرانيين يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أمر الرد على الهجوم الإيراني متروك لنا لنقرر طبيعته وما نستهدف فيه".

فيما شدد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة على أن إسرائيل لا تريد رؤية تصعيد أو حرب لكنها ستنتقم من إيران، أكد أن تل أبيب سترد بشكل محسوب لأنها لا تريد حربا شاملة مع طهران، كما أن إيران هي الأخرى لا تريد حربا شاملة مع إسرائيل.
وقد شنت إيران هجومًا على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان

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