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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بزشكيان: إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ستتقلى ردًا أكثر قسوة

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، إن الدول الغربية قدمت وعودا كاذبة لإيران ودعتها إلى ضبط النفس من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، معتبرا أن "استمرار الجرائم الإسرائيلية أجبرنا على توجيه رد قاس على إسرائيل.

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وبحسب "روسيا اليوم"، كشف بزشكيان، عن "الحدث الأكثر إيلاما الذي واجهه في حياته"، خلال لقائه أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، مهددًا إسرائيل برد "أقوى من هجوم 1 أكتوبر.
وتابع، بزشكيان، الذي يقوم بزيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر، على أنه "إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ستتلقى ردا أكثر قسوة من قبل قواتنا المسلحة"، مشيرًا إلى أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية كان واحدا من أكثر الأحداث إيلاما في حياته إذ أنه كان ضيفا في حفل تنصيبه.
وقد شنت إيران هجومًا على إسرائيل في 1 أكتوبر برشقة صواريخ كثيفة، ردا على اغتيال هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد آخر،  قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وإن لدى إسرائيل خططا على المستوى العسكري، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير ربما لا تتضح إلا بعد عيد رأس السنة اليهودية.

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