الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: إسقاط 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

القوات الروسية
القوات الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 113 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل.

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وبحسب ما أوردته وكالة"سبوتنيك"، قالت الوزارة، "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية
وأضافت، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 113 طائرة دون طيار أوكرانية منها 73 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و25 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية

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