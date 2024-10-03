الخميس 03 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المرصد السوري: مسيرات مجهولة نفذت ضربات جوية بالقرب من جبلة

انفجارات في سوريا
انفجارات في سوريا

أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسيرات مجهولة نفذت ضربات جوية استهدفت أحد مستودعات الذخيرة بالقرب من مدينة جبلة في ريف اللاذقية، بالقرب من قاعدة "حميميم" الجوية الروسية، مما أدى لتدميره وانفجارات ضخمة سمع دويها على بعد مسافات بعيدة.

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ووفقًا لما أوردته وكالة "سكاي نيوز عربية"، فإن المرصد رجح أن تكون الطائرات المسيرة "إسرائيلية"، إلى أن ذلك تزامن مع تصدي الدفاع الجوية للهجمات لأكثر من 40 دقيقة.
وقال المرصد السوري، إن الضربات أدت إلى دمار كبير في الموقع المستهدف في جبلة بريف اللاذقية وسط انفجارات عنيفة.
وقد تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث سقط أحد الصواريخ في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.

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