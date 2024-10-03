الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى وضع حدا لسياسات الاحتلال

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

دعت سوريا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات "الاحتلال والعدوان"، معربة عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها وعلى دول الجوار .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: "للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمرارا في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة".

الاعتداءات الإجرامية

وأضافت الخارجية: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

 

وأعلن مصدر عسكري سوري في وقت سابق من اليوم مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم إسرائيلي على حي المزة بدمشق.

 

كما قتل 3 مدنيين وإصيب 9 آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق فجر أمس.

 

 

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