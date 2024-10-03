الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس وزراء المجر يهدد بنقل المهاجرين الغير شرعيين إلى بروكسل

فيكتور اوربان
فيكتور اوربان

قال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إنه بصدد نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى وسط بروكسل إذا استمر الاتحاد الأوروبي في الضغط على بودابست ولم يعوض تكاليف حماية الحدود الخارجية للاتحاد.

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وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أوربان عبر منصة "إكس" يوم إذا واصلت بروكسل الإصرار على معاقبتنا لحمايتنا حدود الاتحاد الأوروبي، فبإمكانهم الحصول على ما يريدون، سنقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يطرقون باب المجر إلى الساحة الرئيسية في بروكسل.
وقد طلبت المجر وهولندا إعفاءً من قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء في سبتمبر الماضي.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء لا يمكنها الانسحاب لأن قانون اللجوء ملزم.
كما أعلنت المجر استعدادها لتقديم دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية إذا رفضت تعويضها عن تكاليف حماية الحدود من المهاجرين غير الشرعيين.

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