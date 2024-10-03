بـ 5 مواد مختلفة.. اعرف استخدامات أدوات إطفاء الحرائق

تختلف المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق على نوع المادة المشتعلة وحجم الحريق، وكل نوع من الحرائق يتطلب مادة إطفاء خاصة به، وترصد بوابة الوفد الإلكترونية أنواع المواد المستخدمة في إطفاء الحرائق:

استخدام الماء في إطفاء الحرائق:

الاستخدام: هو أكثر المواد شيوعاً واستخداماً في إطفاء الحرائق الناتجة عن المواد الصلبة العادية، مثل الخشب والورق والقماش.

آلية العمل: يعمل الماء على تبريد المادة المشتعلة وخفض درجة حرارتها إلى ما دون درجة الاشتعال.

استخدام الرغوة في إطفاء الحرائق:

الاستخدام: تستخدم الرغوة في إطفاء الحرائق الناتجة عن السوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين والنفط.

آلية العمل: تعمل الرغوة على تكوين طبقة عازلة على سطح السائل المشتعل، مما يمنع الأكسجين من الوصول إليه ووقف عملية الاحتراق.

استخدام ثاني أكسيد الكربون (CO2) في إطفاء الحرائق:

الاستخدام: يستخدم في إطفاء الحرائق الناتجة عن المواد الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، وكذلك السوائل القابلة للاشتعال.

آلية العمل: يعمل ثاني أكسيد الكربون على خفض تركيز الأكسجين في منطقة الحريق، مما يوقف عملية الاحتراق.

استخدام البودرة الكيميائية الجافة في إطفاء الحرائق:

الاستخدام: تستخدم في إطفاء مجموعة واسعة من الحرائق، بما في ذلك الحرائق الناتجة عن المواد الصلبة والسوائل والغازات.

آلية العمل: تعمل البودرة الكيميائية على قطع سلسلة التفاعل الكيميائي للاحتراق.

استخدام الهالونات في إطفاء الحرائق:

الاستخدام: كانت تستخدم في الماضي لإطفاء الحرائق في الأجهزة الإلكترونية الحساسة، ولكن تم حظر استخدامها بسبب تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

آلية العمل: تعمل الهالونات على امتصاص الحرارة وتثبيط تفاعلات الاحتراق.