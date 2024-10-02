حقيقة إعتذار محمد صلاح عن السفر مع منتخب مصر إلى موريتانيا

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إعفاءه من السفر إلى موريتانيا في المباراة المحدد لها 15 أكتوبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع اتحاد الكرة، والرد إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لم يتواصل صلاح مع اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر، وقائد المنتخب سيتواجد في المعسكر المقبل بشكل طبيعي وجاهز لقيادة الفراعنة في المباراتين".

وتابع الغندور:" اما عن ما يُثار حول طلب ليفربول تكليف فريق أمني بتأمين صلاح في موريتانيا حال سفره، قال مسؤولو اتحاد الكرة انه لم يصل لهم مخاطبات من ليفربول في هذا الشأن".

وأختتم:"يتم تأمين صلاح والبعثة بالكامل بشكل طبيعي ولا صحة لأي كلام يتردد عن رفض قائد المنتخب السفر إلى موريتانيا لأسباب أمنية".