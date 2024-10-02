شبانة: الخطيب منح محمد رمضان صلاحيات كاملة وجلسة مرتقبة لفرض الإنضباط

الخطيب يمنح محمد رمضان صلاحيات كاملة بالف

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منح محمد رمضان المدير الرياضي صلاحيات عديدة داخل قطاع الكرة بالنادي، مشيرًا إلى أن هناك جلسة مرتقبة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد تكون يوم السبت المقبل.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "محمد رمضان عقد جلسة مع سامي قمصان المدرب العام، وطلب الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة عن فريق الكرة، وايضا قائمة العقوبات التي تم توقيعها ضد اللاعبين".

وأضاف: "رمضان سوف يعقد اجتماع فرديًا مع لاعبي الأهلي، والذي سيكون أساسه الانضباط، ولن يكون مسموحًا بالتواجد في الحفلات أو المناسبات أو السهر، وأي لاعب سيتجاوز ذلك سيتعرض لعقوبات كبيرة جدًا، وسيكون هناك حظر اعلامي على اللاعبين".

وأكمل: "محمد رمضان شخصية محترمة وقادر على فرض الانضباط على غرفة ملابس الأهلي، مع ضرورة الاهتمام باللوائح الإدارية، وسبق وقاد جيل يضم عمالقة لاعبين على رأسهم حسام وابراهيم واسامة عرابي وغيرهم ثم رحل وجاء بدلا منه ثابت البطل بعد ذلك".



وأشار إلى أن محمد رمضان، يستهدف بعض اللاعبين في الأهلي من بينهم كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور من أجل فرض الانضباط داخل صفوف الفريق.

وأضاف: "محمد رمضان مع لجنة التخطيط يرون أن الفريق في حاجة لضم صفقات محلية، وقد يتم التعاقد مع مصطفى زيكو أو البانوبي من زد، من أجل تحفيز باقي اللاعبين على تقديم أداء قوي في خط الهجوم، كما أن المدير الرياضي يذاكر حاليا جميع عقود لاعبي الأهلي لمعرفة من اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وهو شخصية منظمة وسوف يقوم بعمل لوائح ونظام جديد".

وأتم: "لو كان هناك مواجهة بين الاهلي والزمالك في السوبر المصري ستكون مواجهة قوية بين الطرفين، بعد لقاء كأس السوبر الإفريقي الأخير، والابيض سوف يسعى للتأكيد على جداراته، بينما يريد الأهلي تعويض الاخفاق".