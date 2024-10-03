والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك
تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".
وأضاف:"بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".
وأكمل:"مصطفى أشرف قدم أداء جيد جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية".
وأختتم حديثه قائلًا:" مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".