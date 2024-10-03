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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

والد مصطفى أشرف: اللاعب قريب من الانتقال إلى الزمالك

مصطفى أشرف لاعب جلادباخ
مصطفى أشرف لاعب جلادباخ

تحدث والد اللاعب مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال والد مصطفى أشرف في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"اللاعب الأقرب للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة وتحديدا لنادي الزمالك".

وأضاف:"بوروسيا مونشنجلادباخ يريد تجديد عقد اللاعب، لكن مصطفى يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة".

وأكمل:"مصطفى أشرف قدم أداء جيد جدا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الفترة الماضية".

وأختتم حديثه قائلًا:" مصطفى أشرف سيكون إضافة قوية للفريق الذي سينتقل له خلال الفترة المقبلة".

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