اليوم.. الأهلي يصارع برشلونة على برونزية مونديال اليد للأندية

يخوض الأهلي في الخامسة مساء اليوم الخميس مواجهة مرتقبة ضد برشلونة الإسباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحلم الأهلي بحسم الميدالية البرونزية بقيادة مدربه مادسن من أجل تكليل جهوده في البطولة العالمية التي شهدت تقديم مستويات جيدة ومناطحة ماجدبورج الألماني حامل اللقب حتى آخر لحظة في لقاء نصف النهائي.

وسبق أن لعب برشلونة ضد الأهلي في ختام رحلة المجموعات وفاز الفريق الإسباني بفارق 7 أهداف وتأهل إلى نصف النهائي.

الدرع يحلم باللقب

في الوقت الذي يحلم نجمنا يحيى الدرع بالتتويج بلقب المونديال مع فريقه فيزبريم المجري حين يلعب ضد ماجدبورج في الثامنة مساءً بالمباراة النهائية.

ويسعى الدرع لكتابة التاريخ بتحقيق اللقب ليصبح أول مصري يصل لهذا الإنجاز.