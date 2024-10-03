سلمى أبو ضيف تتباهي بحملها بملابس مثيرة (صور)

خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف لجلسة تصوير جديد تميل لطابع الذوق الاوربي الذي يعكس جرأة شخصيتها وقوتها في المواجهه بمجرد حملها في طفلتها الأولى وذلك خلال تواجدها في باريس.



وجاءت جلسة التصوير مفعمة بالجرأة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت بلوفر قصير باللون الرمادي كشفت عن كبر بطنها لحملها في طفلتها الأولى ونسقت عليه جيب قصيرة باللون اللبني فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتعرضت سلمى أبو ضيف للعديد من التنمر لخضوعها لجلسة تصوير وهي عاريه البطن لتبرز تضخم بطنها لحملها في طفلتها الأولى، مما جعلها تغلق التعليقات أمام متابعيها.

واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت سلمى أبو ضيف عبر الانستجرام قائلة: "كتبت فيه:"التنمر على حجم بطني ده نوع من أنواع التنمر المقزز، أنا عشت عمري كله بتتنمروا على وزني الرفيع، ودلوقتي بتتنمروا على بطني، لحد ما بقيت مش هبينها تاني خلاص، طول عمري بسكت على أي تنمر، ومن وقت ما بدأت كاريري، بسكت، لكن الناس بتتمادى، ومش هستحمل تاني أبدا أي نوع من الإهانة أو التنمر، وأي حاجة زي دي هقابلها باتخاذ إجراء قانوني.

ويأتي إعلان سلمى أبو ضيف عن حملها بعد أشهر قليلة من احتفالها بعد قرانها وزوجها والذى تم في شهر يونيو الماضى بحضور الأهل والأقارب، وبعد أن احتفلت سلمى وزوجها بهذه المناسبة مع أصدقائها من نجوم الوسط الفني.

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف من مواليد 2 فبراير 1993 ممثلة وعارضة أزياء مصرية. اشتهرت بدورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وحققت نجاحاً كبيراً.

حياتها

ولدت في 2 فبراير 1993 بمدينة القاهرة، وحصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت. إلى جانب عملها كعارضة أزياء. شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.



الفنانة سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف