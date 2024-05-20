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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

إبداع زهير مراد يعكس أنوثة سلمى أبو ضيف.. صور

الفنانة الشابة سلمى
الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف

دائما ما تملك الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف ذوق خاص يمثل صاحبات الذوق المتمرد.. فهي تفضل إطلالات تكون غير مألوفه ومن توقيع أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي والعالم، وهذا ما فعلته أثناء ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي ليلة أمس.

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وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة فضية مضيئة كالنجمة في السماء، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشوفا من عند منطقة الساق، بدون أكمام، صمم من قماش الترتر باللون الفضي ينتمي لمجموعة ربيع ،2024 وحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد، الذي عكس سحر قوامها بذوقه الخاص.

الفستان مطرز بالكامل باللؤلؤ والترتر وكانت الإطلالة من تنسيق ياسمين كناوي.

وفضلت أن تظهر تفاصيل ملامحها الفرعونية بشكل أوضح لذلك لمت خصلات شعرها الأسود للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود لتبرز جمالها وتتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

سلمى ابو ضيف  بفستان زهير مراد في مهرجان كان 

وحرصت سلمى أبو ضيف على حضور مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، وكرمت هناك إلى جانب 5 نساء حول العالم وهن كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني، التايلاندية ساروتشا تشانكيمها والشهيرة بـ”فرين".

سلمى ابو ضيف  بفستان زهير مراد في مهرجان كان 

كما شاركت الفنانة سلمى خلال مهرجان كان في ندوة خاصه عن موضوع "المرأة في السينما" وتحدثت خلال الندوة عن التحديات والصعوبات التي تواجهها المرأة في السينما وفرص المتوفرة للنساء في الصناعة وعن تجربتها الأخيرة وهي مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عرض في رمضان 2024 ونجاحه الكبير، وعن بدايتها بفيلم الشيخ جاكسون.

وكانت أحدث أعمال مسلسل سلمى أبو ضيف هو مسلسل إلا الطلاق الذي شاركت فيه كضيفة شرف، وهو من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، والعمل من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة.

سلمى ابو ضيف  بفستان زهير مراد في مهرجان كان 

وشاركت سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة وضم عددا كبيرا من النجوم مثل ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلمى ابو ضيف  بفستان زهير مراد في مهرجان كان 

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