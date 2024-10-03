طارق فهمي: توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وارد (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن حزب الله يمتلك من المقدرات الكثير سواء بالنسبة لمنظومة الأنفاق ووحدات الإنذار والاستطلاع والمراقبة والتتبع، ولديه عناصره الكثيرة فى الفرص المتماثلة.

وأضاف طارق فهمي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل مهما ذكرت أنها ستقوم بعملية محدودة أو غيره فهو كلام غير صحيح، لاعتبارات متعلقة بإدارة العملية العسكرية نفسها، ربما تصل إسرائيل لأبعد من هذا ربما تتوقف العمليات.

مخاوف فى هيئة الأركان الإسرائيلية

وتابع طارق فهمي: "هناك مخاوف فى هيئة الأركان الإسرائيلية بصرف النظر عن المبالغة فى القدرات الإسرائيلية وإمكانية دخولها، وهى لا تذهب إلى نزهة فى هذه المناطق فهى مناطق وعرة، وبالتالى هناك مشاكل متعلقة بالعملية العسكرية، ولذا نقول أنه من المبكر أن نقول أن إسرائيل ستحسم الأمر.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان المتواجدين في مباني بثلاثة أحياء وهي، ‏حارة حريك، و‏برج البراجنة ، و‏حدث غرب ، بالإخلاء الفوري.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان عبر حسابه: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب .



وأضاف: ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.