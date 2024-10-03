إسرائيل تنفذ عملية اغتيال جديدة في 3 غارات على بيروت

هاجم جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل قليل، هدفا بشكل دقيق ومحدد في العاصمة اللبنانية بيروت، وحسب مصادر لبنانية، أنه شن 3 غارات هدفها عملية اغتيال.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات استهدفت منطقة حي الأمريكان الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والمسيرات فوق أجواء الضاحية.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقعت قوة صهيونية متسللة من موقع المالكية في كمين محكم للمقاومة اللبنانية حزب الله، عند أطراف بلدة عيترون على الحدود "الفلسطينية اللبنانية" وذلك حسب مصادر تابعة للمقاومة.

وقالت المصادر، إن قوة مشاة العدو الإسرائيلي، وقعت بكمين للمقاومة أثناء محاولتها التقدم والتسلل من محيط موقع المالكية باتجاه بلدة عيترون الحدودية، فوقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية مما أوقع القوة المتسللة بين قتيل وجريح.

وأضافت، أنه لا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة مع عجز العدو عن سحب قواته المستهدفة.