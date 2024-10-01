مونديال أندية اليد: الأهلي يسقط أمام ماجديبورج في نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام فريق ماجديبورج الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا في المباراة التي شهدت ندية كبيرة، حيث حسم رجال اليد الشوط الأول بنتيجة 15-12، قبل أن تنتهي المواجهة بفوز الفريق الألماني بنتيجة 28-24.

ومن المقرر أن يخوض «رجال يد الأهلي» مباراة قوية على الميدالية البرونزية أمام فريق برشلونة الإسباني.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.