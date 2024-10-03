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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

العربية وقفت قدامهم فجأة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث دراجة نارية بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد طريق قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل؛ أسفر عن مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين وتم نقلهم للمستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتلقيها بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بملابس مع دراجة نارية بالقرب من قرية البرجاية بمركز المنيا، ووقوع ضحية ومصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو توقف السيارة، التي كانت محملة بملابس داخلية فجأة بعد أن سقط جزء منها في الطريق مما أدى إلى تصادم الدراجة بها من الخلف.

 

وأسفر الحادث عن وفاة “سلامة. ف”، (24 سنة)، وأصيب مرافقان له وهما “سيد. ف”، و"أحمد. ح" في العقد الثاني من عمرهما، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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