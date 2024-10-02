إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ب"تريلا"

استقبلت مستشفى الباجور 6 أشخاص مصـابين، اثر تعرضهم بحـادث تصادم ميكروباص، بتريلا علي الطريق الإقليمي بالمنوفية تنوعت الحالات بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم الى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا، من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ عن حادث على الطريق الإقليمي دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وفي وقت ساق أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية، اتجاه بنها الباجور وتم نقل المصابين نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الباجور التخصصي

حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

كان قد تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بورود بلاغ عن حادث على الطريق الإقليمي دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث والتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية



وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية، نتج عنها إصابة كلا من: عبد الرحمن عمار ياسر 3 سنوات، مقيم بلبيس الشرقية مصاب بسحجات وكدمات بالظهر والوجه، مصطفى محمد عبد العزيز 27 عاما مقيم بلبيس الشرقية، مصاب بكدمة بالرأس وجرح قطعي بالزراع الأيسر، أحمد محمد السعيد 31 عاما مقيم بلبيس الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عمار ياسر أحمد 27 عاما مقيم بلبيس الشرقية، مصاب بسحجات وكدمات.

اتخاذ الإجراءات القانونية في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وذلك بعد إجراء المعاينة الأولية وسؤال المصابين في الحادث، وجرى رفع آثار الواقعة وتسيير حركة السيارات بشكل طبيعي على الطريق الإقليمي بالمنوفية.