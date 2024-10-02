مصرع طالب واصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

شهد مركز المنيا ، اليوم الأربعاء، مصرع طالب وإصابة شخصين آخرين، في حادث تصادم، وعلي الفور تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

استقبلت مستشفى المنيا العام، منذ قليل، جثمان طالب فى العقد الثانى من عمره ، وطالبان اخرين مصابين بكسور ، جراء وقوع حادث سير لتصادم موتوسيكل بسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية البرجاية.

كان اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من العميد احمد عبد العزيز ، مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بتصادم سيارة ربع نقل محملة بملابس داخلية ، بدراجة بخارية بالقرب من قرية البرجاية في مركز المنيا ، وبإنتقال الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة، تبين أن سبب الحادث توقف السيارة ربع نقل المحملة بالملابس بسبب سقوط باكيت ملابس على الطريق، ما أدى إلى تصادم الموتوسيكل من الخلف.

أسفر الحادث عن مصرع طالب يدعى "سلامة، ف"، 24 سنة وإصابة" سيد، ف"، و" ا." في العقد الثاني من العمر، مقيمين باحدى قرى مركز المنيا، حيث تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.