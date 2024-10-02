حادث مأساوي في الدقهلية.. مصرع أسرة بالكامل في حريق شقة بنبروه

المعاينة المبدئية تكشف وجود شبهة جنائية..

شهدت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية حادثا مأساويا اليوم ، حيث لقيت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وابنيهما مصرعهم في حريق شقتهم السكنية ، وتكثف مديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثامين الضحايا، عقب نشوب الحريق الذي شب في الشقة المقيمين بها بمدينة نبروه.

نشوب حريق

كان لواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من لواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب حريق في منزل بمدينة نبروه.

السيطرة على الحريق

بانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب في الطابقين الثاني والثالث، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي العقار.

العثور على الجثامين

وعقب إخماد الحريق عثرت قوات الحماية المدنية على جثامين ناهد محمد محمد إبراهيم (42 سنة)، وابنها محمد عاطف شكري (22 سنة)، وإنجي عاطف شكري، (17 سنة)، بجانب جثة الأب عاطف شكري (46 سنة)، داخل حمام الشقة .

وكشفت المعاينة المبدئية للجثامين، وجود شبهة جنائية وراء الحادث، ووجود بعض الطعنات المتفرقة في الجثامين واحتراقهم جميعا وبطعنات واحتراقهم، و تم نقل الجثامين إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بدورها بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وكلفت المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث ، وتكثف الباحث جهودها وتحرياتها لكشف لغز الحادث المأساوي .