لائحة جديدة في الأهلي.. وجلسة مرتقبة بين "كولر" و"رمضان"

بدأ محمد رمضان ، المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي ، ممارسة مهام عمله بالترتيب لإصدار لائحة جديدة للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي بعدما عقد جلسة مع سامي قمصان المدرب المساعد والذي كان قائمًا بأعمال منصب مدير الكرة.

واستقر رمضان على إجراء عدة تعديلات على لائحة الفريق خاصة في بند المكافآت وأيضاً بند التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل بشكل أكبر مع المستجدات التي طرأت مؤخراً.

واتخذ المدير الرياضي قراراً بشأن اللائحة الجديدة وتتمثل في ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالخروج عن النص وحدد عدة بنود سيتم إدراجها في اللائحة على رأسها التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص القضايا الكروية أو التابعة للأهلي.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مرتقبة بين محمد رمضان والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق فور عودته من بلاده لقيادة التدريبات يوم السبت المقبل من أجل وضع الخطوط العريضة لسياسة التعامل بينهما.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة التأكيد على عدة أمور مهمة على رأسها أن رمضان دوره مساعدة الجهاز الفني على النحو الأمثل وتوفير سبل النجاح كما أنه سيكون حلقة الوصل بينه وبينه الإدارة متمثلة في محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط بقيادة مختار مختار.