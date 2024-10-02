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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمود جهاد يدخل دائرة إهتمامات النادي الأهلي

محمود جهاد
محمود جهاد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود جهاد لاعب فريق فاركو يمتلك أربع عروض للرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع نادي فاركو وأكدوا أن اللاعب يمتلك أربع عروض من بينهم عرض خارجي وسيتم حسم موقفه الأسبوع المقبل وبيعه لأعلى سعر".


وأضاف:" كابتن مختار مختار رشح محمود جهاد للانضمام للنادي الأهلي وتم عرضه على كولر وطلب حسم الموقف السبت المقبل سواء بالموافقه أو الرفض".

وأختتم :" اللاعب تم ترشيحه بسبب إصابة محمد هاني واقتراب أكرم توفيق من العودة لمركز الظهير الأيمن مع عمر كمال عبدالواحد وبالتالي هيكون في نقص عددي في وسط الملعب"

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