الرئيس الإيراني يكشف سبب تأخير رد طهران على اغتيال هنية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن إيران لا تريد الحرب بل أن إسرائيل هي التي ترغمه على إبداء ردة الفعل، مشيرا إلى أن إسرائيل اغتالت ضيفه هنية في طهران وفي يوم أدائه اليمين الدستورية.

وأضاف الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إسرائيل أبلغتنا بالتريث وعدم الرد حتى يقيموا السلام، وأننا إذا رددنا فلن يتحقق السلام، فصبرنا نحن من اجل السلام لكن هؤلاء الجبناء وبدلا من الكف عن القتل وارتكاب المجازر، تجرؤا أكثر في غزة ولبنان.

إيران لا تريد الحرب

وأوضح، أن إيران لا تريد الحرب وأمن المنطقة هو امن جميع المسلمين، مؤكدا أن إسرائيل اقترفت جرائم لم يرتكبها أي مجرم في التاريخ، واضطررنا للرد عليها، وان أرادت التصرف بطريقة أخرى، فإننا سنرد بطريقة أقوى، وهذا هو الشيء الذي تلتزم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولفت إلى أن الأهداف الدنيئة للصهاينة تتمثل في زعزعة الأمن وتوسيع الأزمات في المنطقة، قائلا: إننا يجب أن نعمل على منع اندلاع الأزمات.

وأضاف، أن ما نريده من الدول الأوروبية وأمريكا هو أن يقولوا للطرف الذي زرعوه في المنطقة، أن يكف عن إجتراح المجازر وألا يعرض أمن المنطقة للخطر، وهو ليس بمصلحة أي أحد وأي دولة.